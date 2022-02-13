По итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022

В Яньцине проходят соревнования по женскому монобобу

Лидия Гунько / фото - Getty Images

В Национальном центре санного спорта в Яньцине стартовали соревнования в женском монобобе, которые дебютируют в программе зимних Олимпийских игр-2022.

Украину в этой дисциплине представляет экс-чемпионка мира в стронгвумене Лидия Гунько, которая по итогу первых двух стартов занимает последнее (20-е) место.

В первом заезде она показала 18-е время (1:06.34), но во втором (1:07.84) выступила хуже, что и отбросило ее на 20-ю строчку.

Промежуточным лидером зачета является представительница США Кейли Хамфрис.

Германия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете Игр-2022