Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине на 13 февраля
По итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022
В Яньцине проходят соревнования по женскому монобобу
13 февраля 07:44
Лидия Гунько / фото - Getty Images
В Национальном центре санного спорта в Яньцине стартовали соревнования в женском монобобе, которые дебютируют в программе зимних Олимпийских игр-2022.
Украину в этой дисциплине представляет экс-чемпионка мира в стронгвумене Лидия Гунько, которая по итогу первых двух стартов занимает последнее (20-е) место.
В первом заезде она показала 18-е время (1:06.34), но во втором (1:07.84) выступила хуже, что и отбросило ее на 20-ю строчку.
Промежуточным лидером зачета является представительница США Кейли Хамфрис.
Германия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете Игр-2022