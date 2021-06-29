Вавринка не выступит на Roland Garros
По стопам Надаля и Тима. Вавринка не сыграет на Олимпийских играх в Токио
Титулованный швейцарец борется с травмой стопы
13:44
Стэн Вавринка / Фото - eurosportТитулованный швейцарский теннисист Стэн Вавринка не примет участия в Олимпийских играх в Токио.
Причиной такого решения стало повреждение левой стопы, из-за которого 36-летний швейцарец перенес уже две операции.
Напомним, что Вавринка не выступал в Туре с марта этого года.
Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
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