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Почетный член МОК раскритиковал запрет украинцам приближаться к россиянам на Олимпиаде. Но дальше негодования дело не дойдет

Официально вмешался сам Международный олимпийский комитет и расставил все по своим местам
Olympics Пекин-2022
17:31
Почетный член МОК раскритиковал запрет украинцам приближаться к россиянам на Олимпиаде. Но дальше негодования дело не дойдет
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото - Reuters

Уже третий день Интернет продолжает гудеть по поводу высказывания Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который во время проводов украинской команды на Олимпийские игры-2022 в Пекин признался, что Министерство рекомендует спортсменам не приближаться к российским представителям на Олимпиаде.

Соцсети, а также лидеры общественного мнения высказали свои позиции по этому поводу. В Украине доминирует одобрение таких рекомендаций, в РФ их осуждают. Но довольно быстро это все перешло и в плоскость Международного олимпийского комитета (МОК) – главной организации, которая может все расставить по местам, основываясь на Олимпийской хартии – что можно, а что нельзя.

Российское государственное агентство ТАСС сразу обратилось к Виталию Смирнову – знаковой фигуре для Международного олимпийского комитета. Он был членом МОК на протяжении 44 лет – дольше, чем кто либо в истории, – занимая свою должность с 1971 по 2015 год. После этого он покинул МОК, но стал его почетным членом.

Виталий Смирнов / Фото - Getty Images
Виталий Смирнов / Фото - Getty Images

Наверное, выступи Смирнов с другой позицией, ТАСС вряд ли бы публиковал его мнение, но ветеран МОК ожидаемо набросился на Гутцайта, обвинив того в «шантаже», «принуждении» и «выполнении политического заказа».

«Это самый настоящий шантаж, принуждение спортсменов выполнять политический заказ. Как можно запрещать приветствовать другого спортсмена? Нарушается сам дух олимпизма.

Это показушная акция, господа из министерства пытаются выслужиться перед вышестоящими руководителями, показать, какие они крутые. Иначе это охарактеризовать нельзя».

В то же время, по мнению Смирнова, спортсмены из Украины будут выполнять рекомендации НОК, но не из-за своих личных гражданских позиций и убеждений, а только из-за того, что многие из них «зависят от государственного органа и стипендий».

«Все зависит от степени зависимости спортсменов Украины от государственного органа. Возможно, они получают стипендии, возможно, у них есть материальная зависимость».

Вадим Гутцайт / Фото - slovoidilo.ua
Вадим Гутцайт / Фото - slovoidilo.ua

Сразу после заявления Смирнова с официальной позицией выступил и МОК. Сообщение получилось довольно кратким, поскольку комментировать здесь особо нечего – наше Министерство и НОК ничего не нарушили, а рекомендации вполне вписываются в Олимпийскую хартию, которая регулирует эти вопросы.

«Для олимпийских команд национальный олимпийский комитет (НОК) является единственным и автономным органом власти.

Они все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх».

То есть, МОК подтвердил, что никакого нарушения в рекомендации нет, чтобы не кричали в РФ. Однако Смирнов настаивает, что Министерство молодежи и спорта Украины выходит за рамки Олимпийской хартии, но признает, что вряд ли за это будут какие-то санкции, кроме общественной реакции, забыв добавить, что исключительно российской.

«Случай беспрецедентный. Однако это делает государственный орган, юрисдикция Международного олимпийского комитета на государственные органы не распространяется, но, безусловно, по этому поводу может быть высказано соответствующее отношение общественности».

Фото - Getty Images
Фото - Getty Images

В то время, когда на границах Украины сосредоточились десятки тысяч российских войск, международная коалиция объединилась вокруг помощи нашей стране, а вторжение может случиться в любой момент, общие фото и объятия украинских и российских спортсменов на Олимпиаде общество точно не воспримет положительно. Украинские представители в Пекине, наверняка, и без рекомендаций не делали бы этого, но очень важно в такой ситуации показать еще и государственную позицию по этому поводу. В такой сложной ситуации украинскому обществу нужно объединиться, а как показала ситуация с Ярославой Магучих и Марией Ласицкене в прошлом году, такие скандалы способны разъединить даже спортивную общественность, не говоря уже о многомилионной нации. Остается надеяться, что украинские спортсмены в Пекине не только покажут зрелую гражданскую позицию, но и отличные результаты. Это обязательно станет мощной мотивацией для всей страны.

Александр Черненко
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Вадим Гутцайт МОК НОК Пекин-2022

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