Министр спорта Польши призвал исключить рф из МОКа и всех спортивных федераций

«Преступникам нет места в спорте»

Фото: tverezo.info

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал лишить россию членства в МОКе и всех международных спортивных федерациях из-за полномасштабной войны в Украине.



Об этом Бортничук заявил во время заседания Совета ЕС по вопросам образования, молодежи культуры и спорта в Люксембурге, сообщает polskieradio24.pl:

Мы выступаем за окончательное исключение россиян со всех спортивных федераций во главе с МОКом – до завершения мирного процесса, то есть, до возмещения ущерба для Украины. В мировом спорте нет места ля преступников. Не секрет, что рф последние годы проводит очень агрессивную дипломатическую политику – по сути, покупая места в рядах ключевых спортивных федераций. За этим всегда шел один из мощных спонсоров с российским капиталом. Поэто отстранение российского капитала из мирового спорта должно произойти сейчас.

Ранее XSPORT.ua сообщил о том, что тренер сборной Украины по футболу с первых дней войны принимает участие в обороне Киева.