Помер 11-разовий призер Паралімпійських ігор з України
Померлому плавцю було всього 33 роки
10:59
Денис Дубров / Фото: Федерація плавання м. Дніпра
Помер 11-разовий призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжніродного класу Денис Дубров. Про це повідомила Федерація плавання Дніпра в Facebook.
Причина смерті не повідомляється.
Дубров завоював 8 нагород на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро, три медалі – у Токіо-2020. З цих нагород померлого 4 золоті медалі.
Також Дубров двічі вигравав чемпіонат світу та чотири рази чемпіонат Європи.
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