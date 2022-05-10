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Помер 11-разовий призер Паралімпійських ігор з України

Померлому плавцю було всього 33 роки
Olympics
10:59
Помер 11-разовий призер Паралімпійських ігор з України
Денис Дубров / Фото: Федерація плавання м. Дніпра

Помер 11-разовий призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжніродного класу Денис Дубров. Про це повідомила Федерація плавання Дніпра в Facebook.

Причина смерті не повідомляється.


Дубров завоював 8 нагород на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро, три медалі – у Токіо-2020. З цих нагород померлого 4 золоті медалі.

Також Дубров двічі вигравав чемпіонат світу та чотири рази чемпіонат Європи.

Карен Агабекян
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Паралимпийские игры-2020

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