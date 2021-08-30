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После шести дней Паралимпиады-2020 у Украины свыше 50-и медалей и пятое место в зачете

По количеству наград украинцы и вовсе в топ-4
Olympics Токио-2020
18:45
После шести дней Паралимпиады-2020 у Украины свыше 50-и медалей и пятое место в зачете
Андрей Трусов / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Завершился шестой дней Паралимпийских игр-2020.

Украинцы завоевали 11 медалей, две среди которых золотые.

Золото: Андрей Трусов с мировым рекордом (100 м, спина, класс – S7), Марина Литовченко (настольный теннис, класс – 6).

Серебро: Виктор Дидух (настольный теннис, класс – 8), Андрей Дорошенко (пулевая стрельба, класс – SH1), Михаил Сербин (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс – S11), Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 100 м, класс – T35), Яна Лебедева (легкая атлетика, метание диска, класс – F53).

Бронза: Ирина Щетник (пулевая стрельба, класс – SH1), командная эстафета (плавание, 4x100 м, вольный стиль, классы – S7-S10), Роман Павлик (легкая атлетика, прыжки в длину, класс – T36), Зоя Овсий (легкая атлетика, метание диска, класс – F51).

Также у нашей сборной 5-е место в медальном зачете, а по количеству наград – 4-е.


Напомним, что Цветов отказался от общей фотографией с россиянами на подиуме.

Олег Шумейко-младший
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