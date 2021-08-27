После третьего соревновательного дня в активе Украины 22 медали Паралимпиады

В зачете сборных «сине-желтые» находятся в топ-10

Фото: НКСИУ

Прошел третий день Паралимпийских игр-2020 в Токио.

По его итогам сборная Украины завоевала 12 медалей. «Сине-желтые» спортсмены выиграли два золота, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. Более подробно о выступлении украинцев читайте здесь.

В медальном зачете сборная Украины занимает девятое место. При этом по общему количеству наград украинцы находятся на четвертой позиции.

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории завоевала медаль Паралимпийских игр-2020.