Последний шанс превзойти Рио-2016. За кем из украинцев и во сколько следить на ОИ-2020 8 августа

Наибольшие шансы на медаль у Елены Стариковой

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8 августа пройдет заключительный день Олимпийских игр-2020 в Токио. Украинские спортсмены выступят в трех видах спорта.

В 01:00 по киевскому времени начнется мужской марафон, в котором примут участие три украинца: Богдан-Иван Городиский, Александр Ситковский, а также Николай Нижник.

В 4:18 начнутся полуфинальные заезды в велотреке в дисциплине спринт. Здесь болеем за Елену Старикову, которой для выхода в финал и, как минимум, серебра необходимо побеждать в двух заездах, в противном случае украинка попадет в бронзовый финал.

Последними представителями Украины в Токио станут гимнастки. Соревнования в командном многоборье начнутся в 05:00.

Напомним, Украина находится только в пятом десятке медального зачета – худший результат в истории. Таким образом, 8 августа – последний шанс превзойти свои же две золотые медали Рио-2016.