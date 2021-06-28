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Представители Уганды приехали в Японию с опасным «Дельта» COVID-19

Участники Игр могут попасть в условия, в которых находились теннисисты на Australian Open
Olympics Токио-2020
12:13
Представители Уганды приехали в Японию с опасным «Дельта» COVID-19
Фото: Kyodo

Сотрудник по перевозке участников Олимпийских Игр-2020 Хидемаса Накамура предложил ужесточить меры безопасности по борьбе c COVID-19 по отношению к представителям делегации Уганды, в составе которых было зафиксировано два случая коронавирусной инфекции. Отметим, что тренер Уганды, который сдал по прибытии положительный тест, прошел полную вакцинацию AstraZeneca.

Ранее сообщалось об ужесточении правил въезда для шести стран из-за опасного штамма коронавируса.

Это вызвало призывы к ужесточению мер безопасности по борьбе с коронавирусом для прибывших в Японию на Игры. Накамура указал, что все пассажиры, которые путешествовали с инфицированными и сдадут положительные тесты, будут изолированы и тщательно протестированы, сообщает источник со ссылкой на Kyodo News.

Президент Японии Сейко Хашимото пообещал ужесточить меры безопасности. В случае новых правил участники Токио-2020 могут столкнуться с мерами схожими с правилами безопасности на Australian Open 2021. Отметим, что теннисисты, которые прилетели в Австралию на одном самолете с инфицированными людьми, пребывали на 14-дневном карантине в отеле.

Напомним, что на Олимпийских Играх могут быть разрешены протесты.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Токио-2020 коронавирус

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