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Премьер-министр Японии: «Нет волнений относительно отмены соревнований, так как людские потоки снижаются»

Есихидэ Суга исключил отмену Олимпийских игр в Токио на фоне резкого роста числа новых случаев заражения COVID-19
Olympics Токио-2020
27 июля 22:10
Премьер-министр Японии: «Нет волнений относительно отмены соревнований, так как людские потоки снижаются»
Есихидэ Суга / фото - zikua.tv

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга исключил отмену Олимпийских игр в Токио на фоне резкого роста числа новых случаев заражения COVID-19.

27 июля в Токио было зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом – более 3000 человек за сутки.

«Нет волнений относительно возможности отмены олимпийских соревнований, так как людские потоки снижаются».

Он также подчеркнул, что власти «намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции».

«Я бы также хотел попросить всех не выходить из дома без крайней на то необходимости, а Олимпийские и Паралимпийские игры смотреть по телевизору».

Количество заражений коронавирусом на Олимпиаде в Токио превысило 150 человек.

Источник: rsport.ria.ru Рене Тер Велде
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