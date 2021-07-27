В Токио зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
Премьер-министр Японии: «Нет волнений относительно отмены соревнований, так как людские потоки снижаются»
Есихидэ Суга исключил отмену Олимпийских игр в Токио на фоне резкого роста числа новых случаев заражения COVID-19
27 июля 22:10
Есихидэ Суга / фото - zikua.tv
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга исключил отмену Олимпийских игр в Токио на фоне резкого роста числа новых случаев заражения COVID-19.
27 июля в Токио было зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом – более 3000 человек за сутки.
«Нет волнений относительно возможности отмены олимпийских соревнований, так как людские потоки снижаются».
Он также подчеркнул, что власти «намерены работать с высокой тщательностью для недопущения распространения инфекции».
«Я бы также хотел попросить всех не выходить из дома без крайней на то необходимости, а Олимпийские и Паралимпийские игры смотреть по телевизору».
Количество заражений коронавирусом на Олимпиаде в Токио превысило 150 человек.
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