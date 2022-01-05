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Президент FIS: «Меня сильно впечатлило то, как Китай поставил в приоритет развитие зимних видов спорта»
Йохан Элиаш – о прогрессе страны-хозяйки Олимпиады-2022
16:59
Йохан Элиаш / Фото - skiracingПрезидент FIS (Международная федерация лыжного спорта) Йохан Элиаш прокомментировал развитие зимних видов спорта в стране-хозяйке Олимпийских игр-2022 – Китае.
Цитирует Элиаш CGTN.
«Меня сильно впечатлило то, как Китай поставил в приоритет развитие зимних видов».
«Страна намерена привлечь 300 миллионов человек к нашим видам спорта – это потрясающая возможность с учетом офиса, который может напрямую работать в Китае и продвигать развитие как любительского, так и профессионального спорта».
«И я убежден, что это еще больше усилит наше глобальное присутствие и выведет его на новый уровень».
Отметим, что ранее в Пекине FIS ранее открыла зарубежный офис.
Накануне организаторы Олимпийских игр-2022 представили элементы церемонии награждения предстоящих Игр.
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