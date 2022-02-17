Тардиф назвал сроки проведения МЧМ-2022 – предыдущие результаты будут аннулированы
Президент IIHF: «Мне нравится идея включения хоккея 3 на 3 в олимпийскую программу»
Люк Тардиф – о развитии новой дисциплины
17 февраля 21:32
Люк Тардиф / Фото - TASSПрезидент IIHF Люк Тардиф поделился мнением относительно появление хоккея 3 на 3 на Олимпийских играх.
«Мне нравится идея включения хоккея 3 на 3 в олимпийскую программу. Когда мы впервые заговорили об этом, все очень удивлялись. Но в ходе общения мы уже заручились поддержкой ряда ведущих стран, включая Россию. Многие заинтересованы в развитии этой новой дисциплины. Понятно, что ее появление уже в программе Олимпиады-2026 практически исключено, но мы думаем уже и про следующие Игры. Нужно заняться этим вопросом, иначе им займется кто-то другой. Я бы предпочел, чтобы хоккей 3 на 3 оставался в системе IIHF».
Ранее Тардиф сообщил, что молодежный чемпионат мира-2022 по хоккею пройдет в августе в Канаде, результаты сыгранных в декабре матчей будут аннулированы.