IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
Президент IIHF – об участии игроков НХЛ на Играх-2022: «В этой ситуации свет все еще зеленый»
Люк Тардиф высказался с оптимизмом
15:17
Люк Тардифф / Фото - insidethegames.bizПрезидент IIHF (Международная федерация хоккея) Люк Тардиф сообщил, что будет обсуждать с профсоюзом игроков НХЛ по поводу участия хоккеистов на Олимпийских играх в Пекине.
«Я общался с МОК и оргкомитетом, и мы продолжаем проводить работу по организации приезда игроков НХЛ, мы находимся в близком контакте с лигой. Да, у них есть беспокойство, поскольку много дел, связанных с положительными тестами и переносами игр. Но в этой ситуации свет все еще зеленый».
«У меня будет встреча с профсоюзом, и я думаю, мы сделаем все возможное. У нас есть план Б, но я не хочу его организовывать, поскольку я верю, что все получится. Ковид будет решать, приедут ли игроки или нет, но я сохраняю оптимизм».
Согласно договору с МОК и IIHF, игроки НХЛ впервые с 2014 года сыграют на зимних Играх. Ранее в Лиге заявляли, что НХЛ имеет право запрета хоккеистам ехать на Игры-2022. Поводом может служить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, возникновение угрозы здоровью или безопасности игроков или любая другая причина, которая может потребовать радикального решения.
В случае отсутствия игроков Лиги в Пекине будет использован второй вариант календаря сезона-2021/22.
Ранее IIHF разрешила национальным сборным обнародовать составы команд на Олимпийские игры-2022 в январе следующего года.
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