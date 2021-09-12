Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения в Украине Олимпийских игр
Президент МОК Бах получил орден Ярослава Мудрого из рук Зеленского
Функционер присутствовал на праздновании 30-летия НОК Украины
12 сентября 09:31
Томас Бах и Владимир Зеленский / Фото: ukrinform.ua
Празднование 30-летия национального олимпийского комитета Украины посетил президент МОК Томас Бах. На церемонии президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести Олимпийские игры в Украине.
Также Зеленский наградил Баха орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.
В свою очередь немецкий функционер отметил наградой за вклад в развитие спорта действия президента НОК Украины Сергея Бубки.
Напомним, Украина подала заявку на проведение мужского Евробаскета-2025.
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