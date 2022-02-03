ITF: «Шуай Пэн выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы»
Президент МОК: «Если Шуай Пэн хочет, чтобы по ее делу было проведено детальное расследование, то мы готовы»
Томас Бах проведет встречу с теннисисткой на Играх-2022
14:55
Томас Бах / Фото - iuvmpress.newsПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о причинах предстоящей встречи с китайской теннисисткой Шуай Пэн, которую он проведет на Играх в Пекине-2022.
«Мы хотим задать вопросы и получить на них ответы. Нам даже никто не сообщил, где она находится и как нам ее найти. Поэтому мы встретимся с ней в Пекине, чтобы узнать подробности ее истории».
«Нам важна физическая безопасность Пэн. Она откликнулась на наши действия, сейчас мы ведем переговоры. Если она хочет, чтобы было проведено детальное расследование, то мы готовы. Всё зависит от нее самой. Ведь ранее она отказалась от своих обвинений. Поэтому сначала в личной встрече мы хотим точно убедиться в том, что в физическом и психологическом плане с ней все в порядке».
В минувшем году Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая, после чего некоторое время не выходила на связь.
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