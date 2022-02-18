Абраменко: «Дорогая Украина! Эта медаль для тебя!»
Президент МОК: «Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и Буров из ОКР вместе праздновали после выступления»
Томас Бах – о моменте, который ему запомнился во время Олимпиады-2022
08:58
Александр Абраменко / Фото - Getty ImagesПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о моменте, который запомнился ему во время турнира по лыжному фристайлу на Играх в Пекине-2022.
«Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент».
Напомним, украинский фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером Олимпийских игр-2022, третьим стал представитель ОКР Илья Буров. После завершения турнира в эмоциональном порыве представитель ОКР обнял украинца.
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