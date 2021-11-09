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Президент МОК: «На Играх в Токио не было ни одного случая коррупции»

Томас Бах – о борьбе со взятками в олимпийском спорте
Olympics
17:38
Президент МОК: «На Играх в Токио не было ни одного случая коррупции»
Томас Бах / Фото - olympics.com
Президент МОК (Международный олимпийский комитет) Томас Бах в очередной раз заявил, что организация продолжит уделять особое внимание борьбе с коррупцией в олимпийском спорте.

«МОК будет продолжать бороться с коррупцией в спорте, будем делать это совместно национальными федерациями на международном уровне. На Олимпиаде в Токио не было ни одного случая коррупции, и Игры показали, что мы можем добиваться успехов, быть сильнее и быстрее только сообща. И именно поэтому мы обновили олимпийский слоган, который теперь звучит как «Быстрее, выше, сильнее – вместе».


Накануне организаторы зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показали медали, которыми будут награждаться спортсмены.
Владимир Кириченко
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