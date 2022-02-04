Олимпийские игры должны оставаться вне политики. Что говорил Томас Бах в новогодней речи
Президент МОК: «На Олимпийских играх-2026 в Милане мы постараемся обеспечить гендерный паритет»
Организация идет на увеличение количества смешанных турниров
10:22
Томас Бах / Фото - denverpostПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что следующие Олимпийские игры, которые пройдут в Милане (Италия) в 2026 году, состояться в условиях гендерного равенства.
«Сейчас у нас 45% спортсменок, до этого их было 41%. Идет увеличение количества смешанных соревнований. Раньше было восемь смешанных состязаний, здесь их намечено 12 – рост на 50%. Мы идем к Милану и собираемся обеспечить гендерный паритет».
Накануне Бах рассказал о причинах предстоящей встречи с китайской теннисисткой Шуай Пэн, которую он проведет на Играх в Пекине-2022.
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