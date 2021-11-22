Томас Бах: «Пьедестал на Олимпийских играх не предназначен для политических протестов»
Президент МОК: «Уже сейчас в Китае есть все, чтобы провести успешные Олимпийские игры»
Томас Бах – о проведении главных зимних спортивных стартов четырехлетия
22 ноября 12:22
Томас Бах / Фото - skysportsПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о грядущих зимних Олимпийских играх в Пекине.
Цитирует Баха news.cgtn.com.
«Пекин станет историческим. Это первый город, в котором пройдут и летняя, и зимняя Олимпиады. Уже сейчас в Китае есть все, чтобы провести успешные Игры-2022. Это навсегда изменит зимний спорт».
Ранее Пекин уже принимал летнюю Олимпийские игры-2008. Зимняя Олимпиада-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее организаторы зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показали медали, которыми будут награждаться спортсмены.
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