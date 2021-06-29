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Президент НОК Японии: «Какие бы меры мы не принимали, Токио-2020 все равно не избежать случаев заражения коронавирусом»

Ясухиро Ямашита – о безопасности Олимпийских игр
Olympics Токио-2020
10:57
Президент НОК Японии: «Какие бы меры мы не принимали, Токио-2020 все равно не избежать случаев заражения коронавирусом»
Ясухиро Ямашита / Фото - insidethegames.biz
Президент НОК (Национальный олимпийский комитет) Японии Ясухиро Ямашита с уверенностью заявил, что случаев заражения COVID-19 во время Олимпийских игр в Токио никак не избежать.

Цитирует Ямашиту insidethegames.biz.

«Какие бы меры мы не принимали, Токио-2020 все равно никак не избежать случаев заражения коронавирусом. Даже если ты уже получил две дозы вакцины – это не гарантирует, что все тесты будут отрицательными. Чтобы быть уверенными в том, что у нас не будет очагов заражения, нам нужно очень тщательно проверять всех сразу по прибытию в Токио. Мы продолжим проводить меры по противодействию вирусу, но при этом будем оставаться бдительными. Если будет нужно, то быстро сделаем дополнительные шаги».


Напомним, Игры в Токио пройдут с 23 июля по 7 августа.

Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр-2020 разрешил спортсменам употреблять алкоголь, но только в своих номерах.

Владимир Кириченко
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Токио-2020 коронавирус

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