В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
Президент WADA: «Олимпиада-2022 очень важна, поскольку будет и дальше внедряться анализ сухих пятен крови»
Витольд Банька – о новшествах на Играх в Пекине
10:22
Витольд Банька / Фото - TASSПрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о преимуществах метода тестирования пятен сухой крови, который будет первые полноценно использоваться на зимних Играх-2022.
«Эти Игры очень важны, поскольку новый метод тестирования будет и дальше внедряться – анализ сухих пятен крови. Этот метод – многообещающее развитие для антидопингового движения. У него есть несколько преимуществ над обычными методами забора проб».
«Забор только одного пятна крови на образец облегчит работу для офицеров допингового контроля, это будет меньшим вмешательством в организм спортсменов, также станет легче транспортировка и хранение образцов, что предоставит дополнительные преимущества».
Отмечается, что при таком методе исследования биоматериал помещается на специальную бумагу и высушивается. Образец позволяет применять новые возможности для скрининга на запрещенные вещества, его проще хранить и транспортировать.
Накануне на Олимпиаде в Пекине было выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом.
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