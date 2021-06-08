Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Президент World Athletics – о призывах к отмене Игр-2020: «Меры безопасности будут направлены на защиту не только спортсменов, но и их окружения»
Себастьян Коэ высказался относительно проведения Олимпиады в Токио
19:52
Себастьян Коэ / Фото - ESPNПрезидент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коэ поделился мнением относительно призывов общественности отменить Олимпийские игры в Токио на фоне пандемии коронавируса.
Цитирует Коэ Inside the Games.
«Я думаю, что действительно очень важно при подготовке к Играм – и, может быть, это должно было произойти раньше – получить куда большее признание за проделанную работу. В своей жизни я не могу вспомнить любое другое событие, где было бы предусмотрено столь много в плане безопасности для всех участников. И все же я, как многие мои коллеги, провожу много времени перед СМИ, объясняя, что эти Игры могут проводиться безопасно. Мы должны донести мысль о том, что 10 тысяч спортсменов не прибудут в город без продуманного плана действий, а также о том, что эти меры направлены на защиту не только спортсменов, но и их окружения. В какой-то мере это сделало бы часть опросов общественного мнения, с которыми мы просыпаемся каждое утро, чуть более приятными».
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что все участники Олимпийских игр в Токио и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
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