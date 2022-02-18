Прима – о масс-старте Пекина-2022: «С самого начала сезона все пошло не так, как я хотел»

Артем Прима / фото - biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Артем Прима поделился впечатлениями после масс-страта Пекина-2022, в котором он стал 28-м.

Рад, что вышло приехать, посоревноваться на Олимпийских играх, потому что мы готовились к ним четыре года. Хотелось показать себя с наилучшей стороны. Не вышло так, как надеялся, но ничего уже не изменить.

15-е место в спринте, не очень доволен. Хотелось сразиться за топ-10, топ-6. Не говорю о медалях, потому что в нашем виде спорта для этого нужно действительно очень хорошо подойти к Играм. Нужно быть очень сконцентрированным и запастись удачей».