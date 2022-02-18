Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Олимпийских играх-2022. Пидручный и Прима – в топ-30
Прима – о масс-старте Пекина-2022: «С самого начала сезона все пошло не так, как я хотел»
Украинский биатлонист финишировал 28-м
15:45
Артем Прима / фото - biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Артем Прима поделился впечатлениями после масс-страта Пекина-2022, в котором он стал 28-м.
«Было очень холодно: вечерняя гонка. Что касается стрельбы, снова я не доволен, как и в целом на всей Олимпиаде. Не знаю, почему так. Может быть, с начала сезона все пошло не так, как хотелось. Функционально все нормально: можно бороться, конкуренцию кому-то создавать.
Рад, что вышло приехать, посоревноваться на Олимпийских играх, потому что мы готовились к ним четыре года. Хотелось показать себя с наилучшей стороны. Не вышло так, как надеялся, но ничего уже не изменить.
15-е место в спринте, не очень доволен. Хотелось сразиться за топ-10, топ-6. Не говорю о медалях, потому что в нашем виде спорта для этого нужно действительно очень хорошо подойти к Играм. Нужно быть очень сконцентрированным и запастись удачей».
Напомним, Дмитрий Пидручный подвел итоги выступлений сборной на ОИ-2022.
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