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Призера чемпионата мира по тяжелой атлетике исключили из олимпийской сборной Бразилии
В этом виде спорте – это не новость
10:39
Фернандо Рейс / Фото - insidethegames.bizБронзовый призер чемпионата мира-2018 по тяжелой атлетике Фернандо Рейс сдал положительный допинг-тест.
В пробе 31-летнего спортсмена обнаружен гормон роста. Об этом на своем официальном сайте сообщил Олимпийский комитет Бразилии.
«Спортсмен исключен из делегации, которая будет выступать на ОИ в Токио. Мы сохраняем нашу приверженность чистому спорту, продолжая ряд образовательных инициатив по борьбе с допингом».
Рейс должен был выступить на Олимпийских играх в весовой категории до 105 кг. Адвокат бразильца заявил, что его подопечный не принимал запрещенных веществ.
Ранее бразилец участвовал в Лондоне-2012 и Рио-2016, однако остался вне пьедестала. Также он трижды становился триумфатором Панамериканских игр.
Накануне в олимпийской деревни Токио зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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