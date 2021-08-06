Пролетела и вторая неделя Олимпиады: Украина ее не провалила – это факт. Нам есть, кем гордиться

Наконец-то мы увидели то, чего ждали. И это не только медали

Аналитика

Парвиз Насибов – главный герой Олимпийских игр в составе сборной Украины / Фото – by Tom Pennington/Getty Images

Итоги первой недели Олимпийских игр были крайне пессимистичные. Ее мы закончили с четырьмя бронзовыми медалями, но дело не в них.

Главное разочарование было в том, что наши спортсмены так и не проявили себя – наши лидеры ломались под давлением обстоятельств, мы не получили ни одного нового громкого имени, остались без истории настоящего олимпийского успеха.

Ситуация выглядела удручающе.

Сравнение медальных достижений сборной Украины после первой недели соревнований на Олимпийских играх:

Но после второй недели Олимпиады больше позитива. Нет, мы не пробились в топ-10 медального зачета, но, если честно, от этого ни холодно, ни жарко. Главное – мы увидели наших бойцов и это сейчас не о каком-то конкретном виде спорта.

Бойцов, которые не могут сдержать слез после исторических побед. Которые плачут от разочарования, но все равно продолжают идти вперед и добиваются рекордных для себя результатов. Которые впервые попадают на Игры, но едут туда не просто за опытом, а проявляют себя.

Этого мы ждали – это мы получили.

Сравнение медальных достижений сборной Украины после двух недель соревнований на Олимпийских играх:



Очевидно, что это крайне субъективно, но пока главный герой – это, 22-летний парень, большой талант , который добивался успехов по кадетам и юниорам, ездил на взрослые чемпионаты Европы и мира. Но Олимпийские игры – это совершенно другая история.

Его схватка в полуфинале – это, наверное, самое эмоциональное, что ждало украинских болельщиков в Токио.

Насибов боролся с чемпионом Африки, двукратным чемпионом мира U-23. Все складывалось против него – и счет, и судейство. За полторы минуты до конца схватки Парвиз уступал 0:6. Но победил. И вышел в золотой финал.

А затем расплакался на камеру со словами:

«Это такие слезы, какие я не могу сдержать. Спасибо огромное всей Украине. Я люблю эту страну. Все это для Украины».

Да, золото он уступил. Но пообещал – сделает все, чтобы все же его завоевать.

Но боролись наши ведь не только на ковре. Элина Свитолина – топ мирового тенниса, но ее награда – это тоже, отчасти, сенсация. Она провела на корте до изнеможения много времени. А матч за третье место… Голливуд и рядом не стоял со сценарием этого матча.

Для теннисисток это нечто новое – игра за бронзу, шанс после поражения. И встреча против Елены Рыбакиной не была простой. Поражение 1:6 в первом сете, победа во втором со счета 3:1 с брейком в пользу соперницы, победа в третьей партии со счета 4:1 с брейком в пользу оппонентки.

Свитолина вырвала этот матч. Несмотря на обстоятельства. Несмотря на то, что против нее была жара, расписание, накопившаяся усталость, ход поединка. Не искала оправданий, а просто победила.

Это то, что мы так хотели увидеть от наших спортсменов. Во вторую неделю Олимпийских игр мы получили желаемое.

Обзор бронзового матча Элина Свитолина – Елена Рыбакина:

Бронза Людмилы Лузан в гребле – это, приблизительно, та же история. Анжелика Терлюга, Станислав Горуна, Ольга Савчук и Марта Федина – они принесли нам первые в истории медали Игр в каратэ и в артистическом плавании. Круто ведь.

Единственное, среди медалистов немного обидно за Михаила Романчука. Очень хотелось, чтобы он привез из Токио золото. Но.

Он – красавец. Пока Романчук – единственный наш спортсмен с двумя пьедесталами Токио. И его заплывы в Японии – отдельный вид искусства. Эта бронза, это серебро – они не пришли к нему в руки сами, их тоже нужно было вырывать. И он с этим справился. Да еще и в Париже злее будет.

Но ведь Олимпиада – это не только медали. Анна Ярощук-Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал в беге на 400 метров с барьерами. И только потом начали говорить – в легкой атлетике огромные проблемы.

Девушки показали очень и очень солидный результат и не искали себе оправданий, а дали понять – мы могли бы еще лучше, просто нам нужна поддержка. Та же история слез и Марины Килипко. Как можно не взять на Олимпиаду тренера спортсменки? Странное решение. Впрочем, нам ли удивляться?

Если уж затронули тему легкой атлетики, то минутное внимание на Михаила Кохана. Те, кто хоть немного в курсе дела, понимают – он большой талант. Но в 20 лет занять четвертое место с серьезными претензиями на медаль – это было мощно.

– 19-летний парень, который приехал на Олимпиаду, и его поставили тягаться с семикратным олимпийским чемпионом. Вот только наш чемпион мира среди юниоров не растерялся – установил новый личный рекорд и вышел в полуфинал с пятого места. Да, остался без финала, но, что-то подсказывает, в дальнейшем жалеть соперников он не собирается

Правда, Олимпиада – это не только медали, не только перспективы, но и, увы, поражения.

Марина Бех-Романчук, очевидно, столкнулась с серьезным давлением – от нее требовали медаль, она шла второй в мировом рейтинге. Но в финале у нее все пошло не по плану.

Квалификация – одна засчитанная попытка из трех. Финал – одна засчитанная попытка из шести. И пятое место. Глобально, пятое место – это хороший результат. Но Марина сама понимает, что была готова на большее. Если бы попадала на планку, то могла бы это доказать.

Елена Старикова и Любовь Басова – это две трековички, которые пробились в финал кейрина, попали в число шести лучших. Но обе остались без медали – драма, нечего сказать.

А что тогда говорить об Ирине Дехе или Сергее Кулише? И тяжелоатлетка, и стрелок могли подняться на пьедестал. Но она не сумела выполнить попытку в толчке, с вполне берущимся для нее весом, а он стрельнул по чужой мишени – исходы обиднее обидного.

Олимпийские игры – это эмоции. Да, они не всегда положительные. Но главное, что они есть.

Вторая неделя Олимпийских игр воодушевила – она показала, что наши спортсмены тоже, как и представители других стран, обладают характером, не ищут оправданий, а выходят на настоящий пик формы к главным соревнованиям четырех(пяти)летия.

Но на фоне этого ситуативного успеха стоит не забывать – мы можем лучше. Если бы у лучников, как у нормальных команд, был бы психолог, если бы у стрелков был хороший тир, если бы у Килипко на трибунах присутствовал тренер, если бы в харьковском зале для тяжелой атлетики было больше помостов, если бы у нас тренеры по велотреку знали, как пользоваться новой техникой, если бы у нас, банально, бассейнов было больше.

И это только маленькая часть этих «если бы». Решите их – тогда мы будем не дрожать от страха обновить антирекорд, а смотреть соревнования с наслаждением и ожиданием нового положительного рекорда.

Медальные достижения сборной Украины по итогам Олимпийских игр:

А пока, получается, продолжаем работать вопреки, а не благодаря. И все равно это получается. Наши спортсмены – красавцы. Только не зазнавайтесь, пожалуйста.

И, главное – Олимпийские игры еще не завершились. Гребцы Юрия Чебана еще хотят приятно впечатлить, в легкой атлетике мы надеемся на покорение новых высот, в боксе Александр Хижняк уже точно будет с медалью, вопрос только в том с какой. Велотрек, художественная гимнастика, современное пятиборье, артистическое плавание, прыжки в воду, борьба – болеть есть за кого.

Но соревнования в Токио все же подходят к концу. Теперь не забывайте – спорт существует не только раз в четыре года.