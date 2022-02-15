Известно, в какой расстановке женская сборная Украины побежит эстафету Пекина-2022
Распаковка олимпийской медали Пекина-2022 от Вальтера Валльберга
Швед выиграл золото в могуле
15 февраля 20:45
Вальтер Валльберг / фото - Getty Images
Олимпийский чемпион в могуле, швед Вальтер Валльберг в своем TikTok показал, как доставляют медали победителям зимних Олимпийских игр-2022.
@walterwallberg UNBOXING MY OLYMPIC GOLD MEDAL! Dream come true . #olympicspirit #olympics #fyp #viral #gold ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
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