Расписание дня на Олимпийских играх-2022. Церемония открытия еще не состоялась, но соревнования уже стартовали
Зимние Олимпийские игры-2022 уже стартовали. Да, торжественная церемония открытия состоится только 4 февраля, но соревнования уже стартовали.
3 февраля есть возможность посмотреть матчи керлинга и женского хоккея, а также последить за квалификацией в такой дисциплине лыжного фристайла, как могул. Правда, украинцы пока в соревнованиях участия не принимают.
Расписание 3 февраля на Олимпийских играх-2022
Керлинг
Групповой этап. Микст
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3:05 Австралия – Китай
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3:05 Швеция – Чехия
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3:05 США – Италия
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3:05 Великобритания – Канада
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8:05 Италия – Швейцария
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8:05 США – Норвегия
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14:05 Норвегия – Канада
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14:05 Швейцария – Великобритания
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14:05 Китай – Швеция
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14:05 Чехия – Австралия
Фристайл
Мугул
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12:00 Женщины. Квалификация 1
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13:45 Мужчины. Квалификация 1
Хоккей
Групповой этап. Женщины
Группа А
- 6:10 Канада – Швейцария
- 15:10 Финляндия – США
Группа В
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6:10 Чехия – Китай
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10:40 Швеция – Япония
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