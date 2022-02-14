Расписание соревнований на Олимпийских играх 15 февраля с участием украинцев
Во вторник, 15 февраля, в олимпийском Пекине будут разыграны еще 9 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований, с участием украинских спортсменов.
Биатлон
8:30 — мужчины, эстафета 4х7,5 км
От Украины выступят: Цымбал – Прима – Дудченко – Пидручный.
Лыжное двоеборье
9:00 — мужчины, 10 км/большой трамплин — прыжки с трамплина, пробный раунд
10:00 — мужчины, 10 км/большой трамплин — прыжки с трамплина, соревновательный раунд
12:30 — мужчины, 10 км/большой трамплин — лыжные гонки
От Украины выступит: Дмитрий Мазурчук
Фигурное катание
12:00 — женщины, короткая программа
От Украины выступит: Анастасия Шаботова
Фристайл
13:00 — мужчины, акробатика, первая квалификация
13:45 — мужчины, акробатика, вторая квалификация
От Украины выступят: Александр Абраменко и Дмитрий Котовский
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