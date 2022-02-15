Известно, в какой расстановке женская сборная Украины побежит эстафету Пекина-2022
Расписание соревнований на Олимпийских играх 16 февраля с участием украинцев
В очередной день будет разыграно 8 комплектов наград
15 февраля 23:40
Юлия Джима / Фото: Андрей Иванов
В среду, 16 февраля, в олимпийском Пекине разыграют 8 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований, с участием украинских спортсменов.
Биатлон
9:45 – эстафета 4х6 км, женщины
От Украины выступят: Петренко – Джима – Меркушина – Билосюк.
Фристайл
13:00 – лыжная акробатика, финал, мужчины
От Украины выступят: Александр Абраменко, Александр Окипнюк.
Горные лыжи
4:15 – слалом, 1-я попытка, мужчины
7:45 – слалом, 2-я попытка, мужчины
От Украины выступит: Иван Ковбаснюк
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