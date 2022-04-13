Рішення Асоціації олімпійців України підсилять позиції НОК у боротьбі за жорсткі санкції проти РФ та РБ

Напередодні Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка взяв участь у засіданні Асоціації олімпійців України

У ході засідання наші спортсмени та тренери високо оцінили роботу НОК під час війни та особисті зусилля Сергія Бубки в наданні допомоги представникам олімпійської родини.

Асоціація олімпійців України одноголосно вирішила направити звернення до Всесвітньої асоціації олімпійців (WOA), в якому висловила обурення щодо позиції WOA у питанні участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Нагадаємо, що виконком Всесвітньої асоціації олімпійців, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), заявив, що відсторонювати атлетів з країн-агресорів від участі у змаганнях не потрібно.

«Я вдячний Асоціації олімпійців України за згуртовану позицію. Прийняті рішення, допоможуть підсилити позиції НОК України у продовженні роботи в інтересах українського олімпійського руху та спорту загалом на міжнародній арені» – наголосив Сергій Бубка.