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Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр-2036
Главный турнир четырехлетия может пройти в Санкт-Петербурге или Казани
08:57
Глава МИД РФ Сергей Лаврос и президент России Владимир Путин / Фото: РБК
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
во время встречи с олимпийскими призерами Токио-2020 в Ростове заявил, что Россия хочет провести Игры-2036, сообщает insidethegames.biz.
По словам Лаврова, на текущий момент готовится заявка, в которой главными кандидатами на проведение турнира будут Санкт-Петербург и Казань.
Также в числе кандидатов может появиться Ростов, но местным властям необходимо действовать быстрее с подачей предложений.
Отметим, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России запретили претендовать на Олимпийские и Паралимпийские игры 2032 года.
Напомним, ранее в WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России.
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