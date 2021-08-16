Россия готовит заявку на проведение Олимпийских игр-2036

Главный турнир четырехлетия может пройти в Санкт-Петербурге или Казани





Глава МИД РФ Сергей Лаврос и президент России Владимир Путин / Фото: РБК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с олимпийскими призерами Токио-2020 в Ростове заявил, что Россия хочет провести Игры-2036, сообщает insidethegames.biz.



По словам Лаврова, на текущий момент готовится заявка, в которой главными кандидатами на проведение турнира будут Санкт-Петербург и Казань.

Также в числе кандидатов может появиться Ростов, но местным властям необходимо действовать быстрее с подачей предложений.

Отметим, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России запретили претендовать на Олимпийские и Паралимпийские игры 2032 года.

Напомним, ранее в WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России.