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Россияне и беларусы не смогут выступить на Паралимпиаде в Пекине

МПК изменил решение в отношении представителей России и Беларуси
Olympics
10:00
Россияне и беларусы не смогут выступить на Паралимпиаде в Пекине
Фото: paralympic.org

Российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских Играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Они не будут допущены к соревнованиям.

Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.

Также сообщается, что в олимпийской деревне начала создаваться напряженная ситуация. Учитывая обстоятельства, МПК решил отстранить россиян и белорусов.

Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях.

НОК Украины выступил с заявлением касательно поддержки международного сообщества.

Рене Тер Велде
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