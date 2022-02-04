Россиянин Губерниев поссорился с украинцем: «Ощущение, что в дерьмо вляпался»

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Скандально известный российский журналист Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с украинским представителем СМИ на Олимпиаде-2022:



Он, кстати, не был похож на украинца. Западный парень, судя по акценту. Ощущение, что в дерьмо вляпался. В журналистской семье не без урода. Возможно, он рассчитывал, что я тресну его по башке. Но я самый миролюбивый комментатор.