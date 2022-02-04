Губерниев – о Гордоне: «Предположу, что он младенцев на ночь жрет!»
Россиянин Губерниев поссорился с украинцем: «Ощущение, что в дерьмо вляпался»
Скандально известный журналист вновь привлекает к себе внимание
12:25
Фото: championat.com
Скандально известный российский журналист Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с украинским представителем СМИ на Олимпиаде-2022:
Я проходил мимо и задел перегородочку. После чего сразу извинился. На меня набросились матерными словами. Я ему ответил. Сначала сказал, что он lucky loser, а потом, что фамилия его мудацкая, потому что кто так обзывается, тот так и называется.
Он, кстати, не был похож на украинца. Западный парень, судя по акценту. Ощущение, что в дерьмо вляпался. В журналистской семье не без урода. Возможно, он рассчитывал, что я тресну его по башке. Но я самый миролюбивый комментатор.
Украинская пара по фигурному катанию предпочитает русский язык украинскому, так как на нем говорить проще.