С флагом Олимпийского комитета и Чайковским вместо гимна. Как сборная России будет выступать на Олимпийских играх-2022

Соревнования в Пекине стартуют 4-го февраля

Олимпийская сборная России / фото - Getty Images

Стало известно, как Олимпийская сборная России будет выступать на зимних Играх-2022 в Пекине.

По информации МОК, сборная будет выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. А нашивка флага на форме будет заменена на эмблему ROC.

А вместо национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4-го февраля.

Напомним, сборную Украины могут не допустить к Олимпийским играм-2022 в Пекине.