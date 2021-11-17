Гутцайт: «Сделали все, чтобы наши спортсмены достойно представляли Украину в Пекине. Если кто-то проиграет – это вопрос профессиональной подготовки»
С флагом Олимпийского комитета и Чайковским вместо гимна. Как сборная России будет выступать на Олимпийских играх-2022
Соревнования в Пекине стартуют 4-го февраля
14:21
Олимпийская сборная России / фото - Getty Images
Стало известно, как Олимпийская сборная России будет выступать на зимних Играх-2022 в Пекине.
По информации МОК, сборная будет выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. А нашивка флага на форме будет заменена на эмблему ROC.
А вместо национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.
Олимпийские игры в Пекине стартуют 4-го февраля.
Напомним, сборную Украины могут не допустить к Олимпийским играм-2022 в Пекине.
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