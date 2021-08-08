С улыбками на лицах, несмотря на усталость. Как украинские олимпийцы прощались с Играми в Токио

Из Японии спортсмены возвращаются с 19-ю медалями

Фото: НОК

В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады-2020. Украинские спортсмены попрощались с Играми в Японии, на которых они завоевали 19 медалей.



Весело, ярко и интересно – украинские олимпийцы приняли участие в церемонии закрытия XXXII Олимпийских игр и попрощались с Токио-2020.

Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем.