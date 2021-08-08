Магучих поделилась впечатлениями от первых Олимпийских игр в карьере
С улыбками на лицах, несмотря на усталость. Как украинские олимпийцы прощались с Играми в Токио
Из Японии спортсмены возвращаются с 19-ю медалями
8 августа 22:29
Фото: НОК
В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады-2020. Украинские спортсмены попрощались с Играми в Японии, на которых они завоевали 19 медалей.
Весело, ярко и интересно – украинские олимпийцы приняли участие в церемонии закрытия XXXII Олимпийских игр и попрощались с Токио-2020.
Это худшая Олимпиада в истории Украины? По цифрам – да, по ощущением – не совсем.
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