Саладуха: «Мы будем уверенно идти к проведению Олимпиады в Украине»

Ольга Саладуха / Фото: Хмельницкая ОГА

Народный депутат Ольга Саладуха высказалась о решении Украины претендовать на зимние Олимпийские игры.



Не стоит говорить, что наша страна не зимняя. У нас есть Карпатские горы, где можно строить великолепные базы для спортивных тренировок. Также можно обустроить ледовые арены. Если эти и еще некоторые другие инфраструктурные проекты будут реализованы, Олимпийские игры в Украине пройдут успешно.

У нас проходил футбольный чемпионат Евро-2012. Все знают, как государство к этому готовилась, то есть реальный опыт проведения таких масштабных мероприятий. Мы будем уверенно идти к проведению Олимпиады в Украине».