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Саладуха: «Мы будем уверенно идти к проведению Олимпиады в Украине»
Нардеп уверена, что Олимпийские игры в Украине пройдут успешно
16:53
Ольга Саладуха / Фото: Хмельницкая ОГА
Народный депутат Ольга Саладуха высказалась о решении Украины претендовать на зимние Олимпийские игры.
«То, что начали говорить о проведении зимней Олимпиады в Украине в 2030 году, является очень позитивным сигналом.
Не стоит говорить, что наша страна не зимняя. У нас есть Карпатские горы, где можно строить великолепные базы для спортивных тренировок. Также можно обустроить ледовые арены. Если эти и еще некоторые другие инфраструктурные проекты будут реализованы, Олимпийские игры в Украине пройдут успешно.
У нас проходил футбольный чемпионат Евро-2012. Все знают, как государство к этому готовилась, то есть реальный опыт проведения таких масштабных мероприятий. Мы будем уверенно идти к проведению Олимпиады в Украине».
Напомним, Саладуха также рассказала, что на строительство инфраструктуры в Украине потратят 2,7 млрд грн.
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