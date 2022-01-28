Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир 7:1 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Перенесен
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (2 события из 6) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 2:0 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник 82:96 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен

Саладуха: «Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна»

Нардеп отметила, что каждый олимпиец едет в Пекин прославлять страну
Olympics Пекин-2022
18:11
Саладуха: «Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна»
Фото: Facebook Ольги Саладухи

Народный депутат Украины Ольга Саладуха высказалась об украинских спортсменах на предстоящих Олимпийских играх-2022 в Пекине:

«Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна. Каждый наш спортсмен едет на Олимпиаду, чтобы прославить государство и показать результаты своего труда и сколько лет он шел к этой медали. Часто – это как минимум 10 лет».

В заявку сборной Украины вошли 45 спортсменов, четыре из которых уже становились олимпийскими чемпионами.

 

Источник: sport.comments.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ольга Саладуха

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Верховная Рада во втором чтении приняла антидопинговый законопроект
Другие
26 января 14:45
Саладуха: «22 января я официально попрощаюсь со спортивной карьерой»
Саладуха: «22 января я официально попрощаюсь со спортивной карьерой»
Легкая атлетика
13 января 09:58

Новости: Olympics

Саладуха: «Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна»
Саладуха: «Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна»
Пекин-2022
18:11
Беленюк: «Если выиграем хотя бы одну медаль в Пекине – это уже хорошо»
Беленюк: «Если выиграем хотя бы одну медаль в Пекине – это уже хорошо»
Пекин-2022
17:50
В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
В заявку сборной Украины на Пекин-2022 вошли четыре олимпийских чемпиона
Пекин-2022
12:07
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
Пекин-2022
11:39
Опубликованы правила пользования соцсетями для участников Олимпийских игр в Пекине
Опубликованы правила пользования соцсетями для участников Олимпийских игр в Пекине
Пекин-2022
27 января 22:27
Известно, какую сумму требуют власти Китая за ПЦР-тесты инвентаря украинских спортсменов
Известно, какую сумму требуют власти Китая за ПЦР-тесты инвентаря украинских спортсменов
Пекин-2022
27 января 21:55
За историю независимой Украины только одна спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета зимней Олимпиады
За историю независимой Украины только одна спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета зимней Олимпиады
Пекин-2022
27 января 20:15
Владислав Гераскевич: «Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней»
Владислав Гераскевич: «Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней»
Пекин-2022
27 января 13:00
Украина возьмет медаль ОИ? Букмекеры склоняются к тому, что – нет
Украина возьмет медаль ОИ? Букмекеры склоняются к тому, что – нет
Пекин-2022
26 января 18:06
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
2
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
7
Все новости