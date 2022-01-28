Беленюк: «Если выиграем хотя бы одну медаль в Пекине – это уже хорошо»
Саладуха: «Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна»
Нардеп отметила, что каждый олимпиец едет в Пекин прославлять страну
18:11
Фото: Facebook Ольги Саладухи
Народный депутат Украины Ольга Саладуха высказалась об украинских спортсменах на предстоящих Олимпийских играх-2022 в Пекине:
«Потихоньку украинские спортсмены доказывают, что Украина – спортивная страна. Каждый наш спортсмен едет на Олимпиаду, чтобы прославить государство и показать результаты своего труда и сколько лет он шел к этой медали. Часто – это как минимум 10 лет».
В заявку сборной Украины вошли 45 спортсменов, четыре из которых уже становились олимпийскими чемпионами.
Комментарии 0