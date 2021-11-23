Реакція не змусила чекати. Саладуха анонсувала зміни в антидопінгових правилах України після нещодавнього скандалу з WADA
Саладуха: «Школы высшего спортивного мастерства находятся под угрозой ликвидации»
Титулованная легкоатлетка – о «развитии» спорта в Украине
17:13
Ольга Саладуха / Фото - FacebookТитулованная легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха на своем аккаунте в Facebook сообщила, что школы высшего спортивного мастерства в Украине находится под угрозой исчезновения.
«Недавно на заседании Подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности мы рассматривали правительственный законопроект 5848 «О внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте». Там много полезных предложений, но есть, по меньшей мере, одна опасная для развития спорта норма. Речь идет о возможной ликвидации Школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) с возможностью превращения их в Центры олимпийской подготовки (ЦОП). Это не какая-то юридическая формальность, а угроза уничтожения мощного механизма воспитания спортсменов и их подготовки к соревнованиям в профессиональном спорте».
«Поэтому депутаты Подкомитета и я лично настаивали, чтобы перед рассмотрением этого законопроекта Минспорта продемонстрировало проект Положения о Центрах олимпийской подготовки. В нем должны были сформировать механизмы превращения ШВСМ в ЦОПы. И вот Министерство его обнародовало и выставило проект на общественное обсуждение. К сожалению, наши опасения во многом оправдались. В документе множество пробелов, противоречий и откровенных недоработок. Процесс ликвидации ШВСМ упрощен до примитивности. Они просто исчезают. Отсутствует процедура, непонятно что будет с их имуществом и с работающими там тренерами. Критерии получения статуса ЦОП выписаны так, чтобы действовать в ручном режиме. То есть Министерство присвоит его кому захочет, по собственному усмотрению. И вполне возможно, что большинство Школ больше никогда не возобновят свою работу».
Ранее Саладуха поделилась мнением о допинговом скандале, в центре которого оказалась Украина.
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