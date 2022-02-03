Саладуха: «Украинские спортсмены были обеспечены всем необходимым в процессе подготовки к ОИ-2022»

Ольга Саладуха / Фото: Facebook

Народный депутат Ольга Саладуха рассказала о настрое украинских спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине-2022.



Все ли для них сделали? С парламентской стороны – да. Министерство также уверяет, что они приложили максимум усилий. Конечно, финансов у нас постоянно не хватает, но я знаю, что спортсмены были обеспечены всем необходимым в процессе подготовки. Они были на заграничных сборах, получили хорошую экипировку. Я надеюсь, что все довольны и все будет хорошо».