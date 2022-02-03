Саладуха: «Украинские спортсмены были обеспечены всем необходимым в процессе подготовки к ОИ-2022»

Лига чемпионов. «Прометей» — «Локомотив». Видео трансляция
18:00
Народный депутат Ольга Саладуха рассказала о настрое украинских спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине-2022.
«Да, мы общались. Я знаю, с какими преградами они столкнулись. По дороге в Пекин спортсмены провели много времени в аэропорту Стамбула из-за неблагоприятных погодных условий. Отдельных тренеров отстранили из-за COVID-19. Однако все спортсмены в хорошем настроении. Говорят, что будут делать все от них зависящее для того, чтобы одерживать победы и прославлять родную Украину.
Все ли для них сделали? С парламентской стороны – да. Министерство также уверяет, что они приложили максимум усилий. Конечно, финансов у нас постоянно не хватает, но я знаю, что спортсмены были обеспечены всем необходимым в процессе подготовки. Они были на заграничных сборах, получили хорошую экипировку. Я надеюсь, что все довольны и все будет хорошо».
Напомним, также Саладуха рассказала, сколько средств выделили с Госбюджета-2022 на подготовку спортсменов к ОИ-2022.
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