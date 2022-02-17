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Сандра Неслунд – новая олимпийская чемпиона в ски-кроссе
Шведская фристайлистка завоевала свое первое золото ОИ
11:10
Сандра Неслунд / фото - Getty Images
В четверг, 17 февраля, в городе Геньтин прошли соревнования по ски-кроссу, которые прошли в рамках тринадцатого соревновательного дня зимней Олимпиады-2022.
Новой олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала шведская фристайлистка Сандра Неслунд. На второй ступеньке пьедестала разместилась канадка Мариелла Томсон, а бронзовая медаль досталась немке Даниэла Майер.
Напомним, впервые за Олимпийские игры-2022 за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса.