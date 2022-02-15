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Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»

Главный тренер мужской сборной – об итогах эстафеты Пекина-2022
Olympics Пекин-2022
19:50
Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Юрай Санитра / фото - biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра подвел итоги выступления своих подопечных в эстафете зимних Олимпийских игр-2022.

«На сегодня это было правильно – заявить такой состав эстафеты по этапам. Но не понимаю, что был сегодня за «чудесный» день?! Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах. Практически только три команды без штрафного круга: Франция, Словения и Литва.

У нас на первом этапе все получилось. Богдан Цымбал очень хорошо тактически пробежал два круга, стрелял так, как было надо. Но на последнем кругу произошел «коллапс», который не удивляет на этой высоте, на этих трассах. Я уже боялся, что он не доедет до финиша. Потому что я видел на трассе (болельщики этого не видели), что в один момент он остановился. И доехал с большим разрывом по сравнению с тем, что уходил со стрельбы вторым, а привез больше 40 секунд.

Скажу, что больше боялся стрельбы лежа, что могут быть проблемы. Потому что в условиях хуже, чем те, которые были в гонке преследования, стреляли не без проблем, делали много промахов. Но сегодня и Артем Прима, и Антон Дудченко, и Дмитрий Пидручный... Не могу понять, что случилось. Четыре круга и мы не могли уже надеяться на лучший результат. Это самый худший результат нашей эстафеты в этом сезоне.

Ребята на трассе не делали ошибок – они тактически держались. И Прима, и Дудченко, хотя имел уже немножко разрыв, но старались работать. Но все уже немного уставшие. Эта высота уже «собрала свой налог» за эти дни, за эти старты, которые пробежали здесь в Китае. Поэтому будем смотреть дальше.

Нас ждет еще масс-старт. Думаю, что это будет очень тяжелый старт для Пидручного и Примы, потому что они имеют уже по пять стартов – практически каждый второй день старт. Будем делать все, чтобы они хорошо отдохнули за эти два дня и мы подготовили их так, чтобы могли достойно пробежать этот последний старт здесь, на Олимпийских играх».

Напомним, Пидручный также высказался об итогах эстафеты.

Михаил Рыбак
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Юрай Санитра Пекин-2022

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