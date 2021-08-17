Организаторы Паралимпиады-2020 сообщили, будут ли допущены зрители на Игры
Сборная Афганистана пропустит Паралимпийские игры-2020
В стране напряженная политическая ситуация
07:50
Фото: paralympic.org
Сборная Афганистана не будет выступать на Паралимпиаде-2020 из-за напряженной ситуации в стране, сообщает представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после ее захвата 15 августа движением «Талибан».
Слова Спенса приводит The Japan Times:
К сожалению, Национальный паралимпийский комитет Афганистана не будет участвовать в Паралимпийских играх Токио-2020. Из-за нынешней тяжелой ситуации в стране закрыты все аэропорты и у них нет возможности поехать в Токио. Надеемся, что в это трудное время команда и официальные лица будут в безопасности.
Напомним, что организаторы Паралимпийских игр-2020 рассказали о допуске зрителей на соревнования.
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