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Сборная Афганистана пропустит Паралимпийские игры-2020

В стране напряженная политическая ситуация
Olympics Токио-2020
07:50
Сборная Афганистана пропустит Паралимпийские игры-2020
Фото: paralympic.org

Сборная Афганистана не будет выступать на Паралимпиаде-2020 из-за напряженной ситуации в стране, сообщает представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после ее захвата 15 августа движением «Талибан».

Слова Спенса приводит The Japan Times:

К сожалению, Национальный паралимпийский комитет Афганистана не будет участвовать в Паралимпийских играх Токио-2020. Из-за нынешней тяжелой ситуации в стране закрыты все аэропорты и у них нет возможности поехать в Токио. Надеемся, что в это трудное время команда и официальные лица будут в безопасности.

Напомним, что организаторы Паралимпийских игр-2020 рассказали о допуске зрителей на соревнования.

Олег Шумейко-младший
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