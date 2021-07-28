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Сборная Фиджи взяла олимпийское золото в регби и еще 22 комплекта медалей 28 июля

Япония, Китай и США продолжают собирать большинство наград
Olympics Токио-2020
18:10
Сборная Фиджи взяла олимпийское золото в регби и еще 22 комплекта медалей 28 июля
Сборная Фиджи по регби-7 / Фото: olympics.com

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио было разыграно еще 23 комплекта наград. Представляем вашему вниманию все результаты дня.

Академическая гребля

Двойка парная, женщины

1. Румыния

2. Новая Зеландия

3. Нидерланды

Двойка парная, мужчины

1. Франция

2. Нидерланды

3. Китай

Четверки, женщины

1. Австралия

2. Нидерланды

3. Ирландия

Четверки, мужчины

1. Австралия

2. Румыния

3. Италия

Четверка парная, мужчины

1. Нидерланды – 5.32,03

2. Великобритания – 1,72

3. Австралия – 1,94

Четверка парная, женщины

1. Китай – 6.05,13

2. Польша – 6,23

3. Австралия – 6,95

Плавание

Эстафета

1. Великобритания

2. Россия 

3. Австралия

200 м, свободный стиль, женщины

1. Ариарне Титмус (Австралия)

2. Шивон Хоуи (Гонконг)

3. Пенни Олексяк (Канада)

200 м, баттерфляй, мужчины

1. Криштоф Милак (Венгрия)

2. Томору Хонда (Япония)

3. Федерико Бурдиссо (Италия)

200 м, комплекс, женщины

1. Юи Охаси (Япония)

2. Алекс Уолш (США)

3. Кейт Дугласс (США)

1500 м, вольный стиль, женщины

1. Кэтлин Ледеки (США)

2. Эрика Салливан (США)

3. Сара Колер (Германия)

Велошоссе

Индивидуальная гонка, женщины

1. Аннемик ван Влетен (Нидерланды)

2. Марлен Ройссер (Швейцария)

3. Анна ван дер Бреген (Нидерланды)

Индивидуальная гонка, женщины

1. Примож Роглич (Словения)

2. Том Дюмолен (Нидерланды)

3. Роан Деннис (Австралия)

Регби-7

Мужчины

1. Фиджи

2. Новая Зеландия

3. Аргентина

Дзюдо

До 70 кг, женщины

1. Чизуру Араи (Япония)

2. Микаэла Поллерес (Австрия)

3. Мадина Таймазова (Россия)

3. Санне ван Дийке (Нидерланды)

До 90 кг, мужчины

1. Лаша Бекаури (Грузия)

2. Эдуард Триппель (Германия)

3. Кристиан Тот (Венгрия)

3. Давлат Бобонов (Узбекистан)

Фехтование

Сабля

Командные соревнования, мужчины

1. Южная Корея

2. Италия

3. Венгрия

Конный спорт

Выездка

Личное первенство

1. Джессика фон Бредов-Верндль (Германия)

2. Изабель Верт (Германия)

3. Шарлотт Дюжарден (Великобритания)

Тяжелая атлетика

До 73 кг, мужичны

1. Ши Чжиюн (Китай)

2. Хулио Рубен Майора Перния (Венесуэла)

3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия)

Спортивная гимнастика

Многоборье, мужчины

1. Дайки Хашимото (Япония)

2. Сяо Жотэн (Китай)

3. Никита Нагорный (Россия)

Баскетбол 3x3

Женщины

1. США

2. Россия

3. Китай

Мужчины

1. Латвия

2. Россия

3. Сербия

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