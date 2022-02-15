Пекин-2022. Допущенная к соревнованиям Валиева лидирует после короткой программы
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Золото досталось Франческо Фридриху и Торстену Маргису
17:46
Франческо Фридрих и Торстен Маргис / фото - Getty Images
Во вторник, 15 февраля, в городе Яньцин завершились соревнования двоек в бобслее, которые прошли в рамках зимних Олимпийских игр-2022.
Все медали удалось собрать представителям сборной Германии. Золотая медаль с рекордом трассы и разгона досталась паре Франческо Фридрих – Торстен Маргис (3:56.89). Серебро забрали Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр, а бронзовый комплект медалей остался в руках Кристофа Хафера и Маттиаса Зоммера.
Напомним, допущенная к соревнованиям Валиева лидирует после короткой программы.
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