IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
Сборная Китая выступит на домашних Олимпийских играх-2022
Страна-хозяйка турнира не играла в официальных матчах уже 2 года
19:07
Ледовая арена / Фото - sportsnet.caСборная Китая сыграет в мужском хоккейном турнире на домашних Олимпийских играх-2022. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.
Как страна-хозяйка Игр Китай имеет автоматическую квалификацию на турнир, однако с сентября текущего года стала появляться информация о том, что команду могут не допустить к участию в домашней Олимпиаде.
Отметим, что сборная Китая занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге, не играв в официальных матчах с 2019 года.
Президент IIHF Люк Тардиф ранее сообщил, если Китай не примет участия в турнире, то у организации будет запасной план. Одним из вариантов замены называлась сборная Норвегии.
Напомним, Китай попал в квартет А вместе с командами Канады, США и Германии.
Ранее стало известно, что НХЛ может пересмотреть вопрос участия игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине в связи с участившимися случаями заболевания COVID-19.
Комментарии 0