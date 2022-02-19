Сборная Норвегии досрочно победила в медальном зачете Олимпиады-2022. Украина опустилась на 24-е место

В копилке «сине-желтых» всего одна медаль

Сборная Норвегии / фото - Getty Images

В Пекине завершился пятнадцатый день зимних Олимпийских Игр-2022.

Сборная Норвегии досрочно выиграла общий медальный зачет. В ее активе рекордные 15 золотых медалей, 8 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте разместилась сборная Германии с 24-я наградами (11 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. На третье место, с победой Суй и Хань в парном фигурном катании поднялась национальная команда Китая (15 медалей: 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых), сместив сборную США (24 медали: 8 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых).

Серебряная медаль Александра Абраменко в лыжной акробатике пока является единственной наградой для сборной Украины на этих Играх, благодаря которой «сине-желтые», за день до закрытия ОИ занимают 24-е место общего медального зачета.

Напомним, сборная Словакии впервые в истории завоевала медаль Олимпийских игр.