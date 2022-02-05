Марусяк прошел в финал в прыжках с трамплина на Играх-2022. Корчук – за пределами топ-50
Сборная Словении забрала сразу две медали в прыжках с трамплина на Играх-2022 в Пекине
Урса Богатай завоевала первое золото в своей карьере
05 февраля 15:33
Урса Богатай, Катарина Альтхаус и Ника Кризнар / фото - Getty Images
В национальном спортивном центре города Чжанцзякоу прошел олимпийский финал по прыжкам с трамплина среди женщин.
Золотую медаль получила словенская спортсменка Урса Богатай, которая по итогам двух раундов набрала в общей сложности 239.0 балла. Серебро досталось представительнице Германии Катарине Альтхаус (236.8), а на последней ступеньке пьедестала расположилась соотечественника Богатай Ника Кризнар з 232.0 баллами в активе.
Напомним, украинец Марусяк прошел в мужской финал в прыжках с трамплина.
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