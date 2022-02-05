Сборная Словении забрала сразу две медали в прыжках с трамплина на Играх-2022 в Пекине

Урса Богатай завоевала первое золото в своей карьере

Урса Богатай, Катарина Альтхаус и Ника Кризнар / фото - Getty Images

В национальном спортивном центре города Чжанцзякоу прошел олимпийский финал по прыжкам с трамплина среди женщин.

Золотую медаль получила словенская спортсменка Урса Богатай, которая по итогам двух раундов набрала в общей сложности 239.0 балла. Серебро досталось представительнице Германии Катарине Альтхаус (236.8), а на последней ступеньке пьедестала расположилась соотечественника Богатай Ника Кризнар з 232.0 баллами в активе.

Напомним, украинец Марусяк прошел в мужской финал в прыжках с трамплина.