Сборная Украины поднялась в топ-5 медального зачета Паралимпийских игр

В четвертый соревновательный день наши спортсмены завоевали 12 наград

НОК Украины

Прошел четвертый день Паралимпийских игр-2020 в Токио.

По его итогам сборная Украины завоевала 12 медалей. «Сине-желтые» спортсмены выиграли пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Более подробно о выступлении украинцев читайте здесь.

В медальном зачете сборная Украины поднялась на пятое место, а по общему количеству завоеванных наград занимает четвертую позицию.

Медальный зачет после четвертого соревновательного дня: