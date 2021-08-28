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Сборная Украины поднялась в топ-5 медального зачета Паралимпийских игр

В четвертый соревновательный день наши спортсмены завоевали 12 наград
Olympics Токио-2020
15:17
Сборная Украины поднялась в топ-5 медального зачета Паралимпийских игр
НОК Украины

Прошел четвертый день Паралимпийских игр-2020 в Токио.

По его итогам сборная Украины завоевала 12 медалей. «Сине-желтые» спортсмены выиграли пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Более подробно о выступлении украинцев читайте здесь.

В медальном зачете сборная Украины поднялась на пятое место, а по общему количеству завоеванных наград занимает четвертую позицию.

Медальный зачет после четвертого соревновательного дня:


Сергей Остапенко
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Комментарии 1

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28 августа 2021г. 15:40
Более 3 миллиардов гривен (за ОДИН год!)потрачено что бы" подняться в медальном зачете" в том соревновании которое по факту не соревнование ,а реабилитация инвалидов.Оно того стоит при пенсии инвалида в 3 тысячи?
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