Абраменко: «Я слышал о проклятие знаменосца, но очень хотел на открытии Олимпиады-2022 пронести флаг Украины»
Сборная Украины посрамила букмекеров
Перед Олимпиадой эксперты не верили, что «сине-желтая» команда возьмет медаль ОИ-2022
11:54
Фото: НОК Украины
Фристайлист Александр Абраменко завоевал первую украинскую медаль Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Тем самым спортсмен посрамил букмекеров, которые перед начало главных стартовых четырехлетиях не верили, что сборная Украины выиграет хотя бы одну награду в Пекине-2022, давая на это коэффициент 2,4.
Теперь осталось завоевать золотую медаль. На это перед Играми можно было поставить за 6,5.
Напомним, Абраменко стал самым титулованным украинцем в истории Зимних Олимпиад.
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