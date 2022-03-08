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Сборная Украины приблизилась к лидеру медального зачета Паралимпиады-2022

8 декабря украинцы заработали 9 медалей
Olympics Пекин-2022
08 марта 13:27
Сборная Украины приблизилась к лидеру медального зачета Паралимпиады-2022
Фото: Paralympics

8 декабря украинцы заработали 9 медалей Паралимпиады-2022.

В парабиатлоне было завоевано 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Это позволило существенно приблизиться к лидеру медального зачета Китаю:

Напомним, что на открытии Паралимпиады-2022 сборная Украины выступила с призывом остановить российскую агрессию.

Олег Шумейко-младший
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Паралимпийские игры-2022

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