Сборная Украины завоевала еще 9 медалей на Паралимпиаде-2022
Сборная Украины приблизилась к лидеру медального зачета Паралимпиады-2022
8 декабря украинцы заработали 9 медалей
08 марта 13:27
Фото: Paralympics
8 декабря украинцы заработали 9 медалей Паралимпиады-2022.
В парабиатлоне было завоевано 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы. Это позволило существенно приблизиться к лидеру медального зачета Китаю:
Напомним, что на открытии Паралимпиады-2022 сборная Украины выступила с призывом остановить российскую агрессию.
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